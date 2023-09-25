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25 сентября, 09:26

В Ленинградской области спустя неделю нашли живой пропавшую в лесу пенсионерку

В районе посёлка Портовое Приозёрского района Ленинградской области спустя неделю поисков живой нашли 73-летнюю пенсионерку, сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона. В операции принимали участие члены поисково-спасательного отряда райцентра, а также добровольцы "Лизы алерт" и "Экстремума".

Эвакуация найденной спустя неделю поисков женщины в Ленобласти. Фото © VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Эвакуация найденной спустя неделю поисков женщины в Ленобласти. Фото © VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"

"Сегодня пострадавшая была обнаружена представителями "Лизы алерт". Приозёрские спасатели совместно с добровольцами эвакуировали пострадавшую из леса и передали сотрудникам скорой помощи", говорится в опубликованном сообщении.

  • Эвакуация найденной спустя неделю поисков женщины в Ленобласти. Фото © VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"
    Эвакуация найденной спустя неделю поисков женщины в Ленобласти. Фото © VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"
  • Эвакуация найденной спустя неделю поисков женщины в Ленобласти. Фото © VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"
    Эвакуация найденной спустя неделю поисков женщины в Ленобласти. Фото © VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Эвакуация найденной спустя неделю поисков женщины в Ленобласти. Фото © VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"

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На опубликованных ведомством фото — момент эвакуации женщины. Видно, что её укутали в, по всей видимости, согревающее одеяло и положили на носилки.

Судя по сайту "Лизы алерт", на момент исчезновения она была одета в камуфляжную куртку, брюки и галоши и взяла с собой только пакет. По информации "Фонтанки", в момент спасения женщина была в сознании и говорила со спасателями ясно.

Пропавший в Смоленске 21-летний парень найден мёртвым

Пропавший в Смоленске 21-летний парень найден мёртвым

Лайф писал об исчезновении в Ленинградской области режиссёра Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова. Он пропал 21 сентября, оставив телефон дома. Позднее стало известно, что в его квартире нашли предсмертную записку. Тело Никанорова нашли вчера, 24 сентября.

Обложка ©

VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"

Матвей Константинов
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