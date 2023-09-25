В Ленинградской области спустя неделю нашли живой пропавшую в лесу пенсионерку
В районе посёлка Портовое Приозёрского района Ленинградской области спустя неделю поисков живой нашли 73-летнюю пенсионерку, сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы региона. В операции принимали участие члены поисково-спасательного отряда райцентра, а также добровольцы "Лизы алерт" и "Экстремума".
Эвакуация найденной спустя неделю поисков женщины в Ленобласти. Фото © VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"
"Сегодня пострадавшая была обнаружена представителями "Лизы алерт". Приозёрские спасатели совместно с добровольцами эвакуировали пострадавшую из леса и передали сотрудникам скорой помощи", — говорится в опубликованном сообщении.
На опубликованных ведомством фото — момент эвакуации женщины. Видно, что её укутали в, по всей видимости, согревающее одеяло и положили на носилки.
Судя по сайту "Лизы алерт", на момент исчезновения она была одета в камуфляжную куртку, брюки и галоши и взяла с собой только пакет. По информации "Фонтанки", в момент спасения женщина была в сознании и говорила со спасателями ясно.
Лайф писал об исчезновении в Ленинградской области режиссёра Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никанорова. Он пропал 21 сентября, оставив телефон дома. Позднее стало известно, что в его квартире нашли предсмертную записку. Тело Никанорова нашли вчера, 24 сентября.
VK / "Аварийно-спасательная служба ЛО"