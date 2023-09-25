В США раскрыли регионы, от которых должна отказаться Украина ради мира
Аналитик ЦРУ Джонсон: Единственный способ закончить всё — капитуляция Украины
Чтобы заключить мирное соглашение с Россией, Украине нужно отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue Works.
Единственный способ быстро закончить всё — капитуляция Украины, считает аналитик. Джонсон уверен, что Россия не отдаст присоединённые территории, а Киев это никак не может изменить.
"Ни один из этих регионов не вернётся назад, и точка", — заключил аналитик.
Ранее Джонсон рассказал, что Запад поставляет Киеву устаревшие виды вооружений, в которых сами страны-отправители не нуждаются.
ТАСС / Александр Река