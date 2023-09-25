В США раскрыли регионы, от которых должна отказаться Украина ради мира

Чтобы заключить мирное соглашение с Россией, Украине нужно отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

Единственный способ быстро закончить всё — капитуляция Украины, считает аналитик. Джонсон уверен, что Россия не отдаст присоединённые территории, а Киев это никак не может изменить.

"Ни один из этих регионов не вернётся назад, и точка", — заключил аналитик.