Регион

Уведомления отключены

25 сентября, 18:07
3325

В США раскрыли регионы, от которых должна отказаться Украина ради мира

Аналитик ЦРУ Джонсон: Единственный способ закончить всё — капитуляция Украины

Чтобы заключить мирное соглашение с Россией, Украине нужно отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

Единственный способ быстро закончить всё — капитуляция Украины, считает аналитик. Джонсон уверен, что Россия не отдаст присоединённые территории, а Киев это никак не может изменить.

"Ни один из этих регионов не вернётся назад, и точка", — заключил аналитик.

В США назвали неуловимое российское оружие, ставшее смертельным вызовом для Украины

В США назвали неуловимое российское оружие, ставшее смертельным вызовом для Украины

Ранее Джонсон рассказал, что Запад поставляет Киеву устаревшие виды вооружений, в которых сами страны-отправители не нуждаются.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров