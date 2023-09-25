Жених пытался выставить убийство русской фем-активистки в Турции несчастным случаем
Убийца фем-активистки Емельяновой в Турции хотел выдать всё за несчастный случай
Анастасия Емельянова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / a_polozok
Гражданин Сирии Низар А., убивший российскую фем-активистку Анастасию Емельянову в турецком Эрзуруме, не сразу признал свою вину. В ходе допроса жених покойной девушки утверждал, что якобы она сама порезалась о стеклянный журнальный столик. Впрочем, преступника быстро вывели на чистую воду, сообщила газета Hürriyet.
По информации турецких журналистов, после убийства россиянки сириец зашёл к её соседям и попросил вызвать скорую. Медики были вынуждены лишь констатировать смерть Емельяновой от потери крови. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину и устроили ему допрос. Однако на этот случай у преступника уже была заготовлена легенда.
"Низар А. на допросе сначала утверждал, что Емельянова из-за возникшего между ними скандала порезала ногу стеклянным журнальным столиком, но потом признал свою вину и рассказал, что нанёс ей ранения куском стекла", — сказано в материале.
Емельянова переехала из России в Турцию после начала СВО. Там активистка и познакомилась с сирийцем, который работал бариста в кофейне. Пара начала строить отношения и даже задумывалась о свадьбе, но 20 сентября девушка перестала выходить на связь. Тревогу забили знакомые покойной, рассказывал Лайф.