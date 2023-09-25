Жених пытался выставить убийство русской фем-активистки в Турции несчастным случаем

Гражданин Сирии Низар А., убивший российскую фем-активистку Анастасию Емельянову в турецком Эрзуруме, не сразу признал свою вину. В ходе допроса жених покойной девушки утверждал, что якобы она сама порезалась о стеклянный журнальный столик. Впрочем, преступника быстро вывели на чистую воду, сообщила газета Hürriyet.

По информации турецких журналистов, после убийства россиянки сириец зашёл к её соседям и попросил вызвать скорую. Медики были вынуждены лишь констатировать смерть Емельяновой от потери крови. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину и устроили ему допрос. Однако на этот случай у преступника уже была заготовлена легенда.

"Низар А. на допросе сначала утверждал, что Емельянова из-за возникшего между ними скандала порезала ногу стеклянным журнальным столиком, но потом признал свою вину и рассказал, что нанёс ей ранения куском стекла", — сказано в материале.