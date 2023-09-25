Президент и глава МИД Чехии поспорили насчёт посла республики в России

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский и президент Чехии Петр Павел разошлись во мнении относительно необходимости восстановления должности посла в России. Глава МИД уверен, что такой пост нужен.

"Меня нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения. Мы периодически и очень жёстко осуждаем российскую агрессию против Украины, тем не менее все остальные ключевые страны нашего блока имеют представительства в Москве на уровне послов", — отметил глава чешской дипломатии, его цитирует издание lidovky.cz.

Липавский добавил, что Чехия периодически обменивается с Россией информацией: иногда она техническая, а порой принципиально важного характера. По его словам, работа по назначению нового посла в РФ ведётся в Праге, прогресс есть. Министр уверен, что присутствие посла республики в Москве пойдёт на пользу продвижению интересов Чехии.

А вот президент Чехии Павел, играющий главенствующую роль в вопросе назначения послов, не может найти ответа на вопрос: что получит страна, если восстановит пост посла республики в России? Чешский лидер считает, что у такого решения будет больше недостатков, чем достоинств. Впрочем, пока что он не обсуждал это со своим премьером и главой МИД.