Президент и глава МИД Чехии поспорили насчёт посла республики в России
Президент Чехии Петр Павел. Фото © Getty Images / NurPhoto / Artur Widak
Чешский министр иностранных дел Ян Липавский и президент Чехии Петр Павел разошлись во мнении относительно необходимости восстановления должности посла в России. Глава МИД уверен, что такой пост нужен.
"Меня нисколько не радует, в каком состоянии находятся чешско-российские отношения. Мы периодически и очень жёстко осуждаем российскую агрессию против Украины, тем не менее все остальные ключевые страны нашего блока имеют представительства в Москве на уровне послов", — отметил глава чешской дипломатии, его цитирует издание lidovky.cz.
Липавский добавил, что Чехия периодически обменивается с Россией информацией: иногда она техническая, а порой принципиально важного характера. По его словам, работа по назначению нового посла в РФ ведётся в Праге, прогресс есть. Министр уверен, что присутствие посла республики в Москве пойдёт на пользу продвижению интересов Чехии.
А вот президент Чехии Павел, играющий главенствующую роль в вопросе назначения послов, не может найти ответа на вопрос: что получит страна, если восстановит пост посла республики в России? Чешский лидер считает, что у такого решения будет больше недостатков, чем достоинств. Впрочем, пока что он не обсуждал это со своим премьером и главой МИД.
Ранее в этом месяце Липавский заявил, что Украина почувствует себя преданной, если страны Запада начнут давить на неё по поводу переговоров. Он подчеркнул, что для западного блока единственной переговорной основой остаётся так называемая формула мира Владимира Зеленского.