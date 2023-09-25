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25 сентября, 20:12

"Нужна полная модернизация": Бербок призвала реформировать ООН

Глава МИД ФРГ Бербок призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности

ООН перестала соответствовать реальности ещё до конфликта на Украине, поэтому необходимо реформировать структуру. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Вся Генеральная Ассамблея показывает, что, очевидно, мир изменился за последнее десятилетие, это нормально в жизни. Но институты ООН не изменились, поэтому нам нужна полная модернизация, а также, очевидно, Совета Безопасности", сказала Бербок в интервью телеканалу CNN.

Немецкий дипломат уверена, что Совбез ООН "не функционировал" и до украинских событий.

Венесуэла призвала ООН создать свободную от санкций Запада зону

Венесуэла призвала ООН создать свободную от санкций Запада зону

Ранее с идеей реформы Совбеза ООН выступал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он уверен, что это необходимо из-за прихода многополярного мира.

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ТАСС / АР / Alex Brandon

Александра Мышляева
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