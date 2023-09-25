"Нужна полная модернизация": Бербок призвала реформировать ООН

ООН перестала соответствовать реальности ещё до конфликта на Украине, поэтому необходимо реформировать структуру. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

"Вся Генеральная Ассамблея показывает, что, очевидно, мир изменился за последнее десятилетие, это нормально в жизни. Но институты ООН не изменились, поэтому нам нужна полная модернизация, а также, очевидно, Совета Безопасности", — сказала Бербок в интервью телеканалу CNN.

Немецкий дипломат уверена, что Совбез ООН "не функционировал" и до украинских событий.