"Рубин" победил "Факел" и поднялся на 12-е место в РПЛ
Казанский "Рубин" победил "Факел" в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в концовке забил Валентин Вада, отличившись на 85-й минуте.
Казанцы набрали девять очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. "Факел" идёт на последней, 16-й строчке, имея в активе пять баллов.
Ещё один матч тура между "Ростовом" и ЦСКА, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился результативной ничьей. Команды на двоих отличились шесть раз.
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