"Рубин" победил "Факел" и поднялся на 12-е место в РПЛ

Казанский "Рубин" победил "Факел" в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в концовке забил Валентин Вада, отличившись на 85-й минуте.

Казанцы набрали девять очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. "Факел" идёт на последней, 16-й строчке, имея в активе пять баллов.