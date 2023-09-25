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25 сентября, 19:22

"Рубин" победил "Факел" и поднялся на 12-е место в РПЛ

Казанский "Рубин" победил "Факел" в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в концовке забил Валентин Вада, отличившись на 85-й минуте.

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Казанцы набрали девять очков и занимают 12-е место в турнирной таблице. "Факел" идёт на последней, 16-й строчке, имея в активе пять баллов.

Ещё один матч тура между "Ростовом" и ЦСКА, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился результативной ничьей. Команды на двоих отличились шесть раз.

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t.me / ФК "Рубин"

Артур Лапсаков
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