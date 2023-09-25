Регион

Уведомления отключены

25 сентября, 20:55

Мантуров не исключил возможность корректировки гибких экспортных пошлин

В будущем в России возможна корректировка гибких экспортных пошлин. Об этом заявил журналистам в ходе международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан" вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он сообщил, что в ведомстве следили, чтобы решение по пошлинам не навредило инвестиционным программам предприятий. По мере его реализации ситуация будет постоянно мониториться.

"При необходимости будем рассматривать обращения компаний, если будет какая-то необходимость по корректировке. Но мы постарались всё выверить", — сказал министр.

В России придумали способ сдержать рост цен и стабилизировать курс рубля

В России придумали способ сдержать рост цен и стабилизировать курс рубля

Комментируя влияние гибких пошлин на экспортные поставки, Мантуров объяснил, что сейчас курсовая разница позволяет расширить экспорт и введение пошлин на это не повлияет.

А ранее сообщалось, что Правительство России с 1 октября вводит гибкие экспортные пошлины на живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и ряд других товаров. Они будут варьироваться от четырёх до семи процентов в зависимости от курса доллара. Предполагается, что это поможет сдержать рост цен и стабилизировать курс национальной валюты.

Обложка ©

Telegram / Минпромторг России

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Экономика РФ
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров