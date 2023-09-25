Мантуров не исключил возможность корректировки гибких экспортных пошлин
В будущем в России возможна корректировка гибких экспортных пошлин. Об этом заявил журналистам в ходе международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан" вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.
Он сообщил, что в ведомстве следили, чтобы решение по пошлинам не навредило инвестиционным программам предприятий. По мере его реализации ситуация будет постоянно мониториться.
"При необходимости будем рассматривать обращения компаний, если будет какая-то необходимость по корректировке. Но мы постарались всё выверить", — сказал министр.
Комментируя влияние гибких пошлин на экспортные поставки, Мантуров объяснил, что сейчас курсовая разница позволяет расширить экспорт и введение пошлин на это не повлияет.
А ранее сообщалось, что Правительство России с 1 октября вводит гибкие экспортные пошлины на живых животных, рыбу, молочную продукцию, овощи, фрукты и ряд других товаров. Они будут варьироваться от четырёх до семи процентов в зависимости от курса доллара. Предполагается, что это поможет сдержать рост цен и стабилизировать курс национальной валюты.
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