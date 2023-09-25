Мантуров не исключил возможность корректировки гибких экспортных пошлин

В будущем в России возможна корректировка гибких экспортных пошлин. Об этом заявил журналистам в ходе международной промышленной выставки "Иннопром.Казахстан" вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он сообщил, что в ведомстве следили, чтобы решение по пошлинам не навредило инвестиционным программам предприятий. По мере его реализации ситуация будет постоянно мониториться.

"При необходимости будем рассматривать обращения компаний, если будет какая-то необходимость по корректировке. Но мы постарались всё выверить", — сказал министр.

Комментируя влияние гибких пошлин на экспортные поставки, Мантуров объяснил, что сейчас курсовая разница позволяет расширить экспорт и введение пошлин на это не повлияет.