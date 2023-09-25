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25 сентября, 20:16

Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках в Курской области

Два украинских беспилотника уничтожены над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаку пресекли около 22:30 в понедельник, 25 сентября. Перед этим курский губернатор Роман Старовойт писал о работе средств ПВО.

Средства ПВО уничтожили семь беспилотников в Белгородской области

Средства ПВО уничтожили семь беспилотников в Белгородской области

А ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой ракете в районе аэропорта Бельбек. После этого воздушная тревога была отменена, а движение по Крымскому мосту, прерывавшееся на час, запустили.

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t.me / Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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