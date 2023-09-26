Бербок призналась в поставках неисправного оружия Украине
Глава МИД Германии Бербок: Берлин поставлял на Украину неработающую технику
Анналена Бербок. Обложка © X / Außenministerin Annalena Baerbock
Среди техники, поставляемой Германией Украине, была устаревшая и почти не работающая. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN.
"Что-то из нашей помощи было очень старых образцов, мы знали и говорили, что что-то особо и не работало", — отметила дипломат.
Кроме того, Бербок объяснила задержки в поставках необходимостью дополнительного согласования, так как оружие имеет смысл передавать вместе с боеприпасами. Из-за отсутствия последних кое-что из переданного немецкой стороной могло не работать.
А ранее Лайф писал, что Анналена Бербок призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности. По её словам, Совбез ООН "не функционировал" и до украинских событий.