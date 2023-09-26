Регион

Уведомления отключены

25 сентября, 23:57

Бербок призналась в поставках неисправного оружия Украине

Глава МИД Германии Бербок: Берлин поставлял на Украину неработающую технику

<p>Анналена Бербок. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/ABaerbock/status/1670821592631242758/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Außenministerin Annalena Baerbock</a></p>

Анналена Бербок. Обложка © X / Außenministerin Annalena Baerbock

Среди техники, поставляемой Германией Украине, была устаревшая и почти не работающая. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN.

"Что-то из нашей помощи было очень старых образцов, мы знали и говорили, что что-то особо и не работало", — отметила дипломат.

Кроме того, Бербок объяснила задержки в поставках необходимостью дополнительного согласования, так как оружие имеет смысл передавать вместе с боеприпасами. Из-за отсутствия последних кое-что из переданного немецкой стороной могло не работать.

В Госдуме призвали Бундестаг написать "методичку" для "поплывшей" Бербок

В Госдуме призвали Бундестаг написать "методичку" для "поплывшей" Бербок

А ранее Лайф писал, что Анналена Бербок призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности. По её словам, Совбез ООН "не функционировал" и до украинских событий.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров