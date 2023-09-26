Бербок призналась в поставках неисправного оружия Украине

Среди техники, поставляемой Германией Украине, была устаревшая и почти не работающая. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN.

"Что-то из нашей помощи было очень старых образцов, мы знали и говорили, что что-то особо и не работало", — отметила дипломат.

Кроме того, Бербок объяснила задержки в поставках необходимостью дополнительного согласования, так как оружие имеет смысл передавать вместе с боеприпасами. Из-за отсутствия последних кое-что из переданного немецкой стороной могло не работать.