Власти Саудовской Аравии выходят из зоны влияния Соединённых Штатов, обретая более выгодных с экономической точки зрения союзников. Впрочем, хоть Эр-Рияд и не намерен зависеть от Вашингтона, он не против заключения с США пактов о взаимной помощи, подчеркнули авторы французской газеты Le Monde.

По словам журналистов, большую помощь на этом поприще "нефтяным королям" оказала Россия. Благодаря Москве Саудовская Аравия восстановила контроль над рынком энергоресурса, дабы диктовать покупателям свои правила. Например, Эр-Рияд стал сокращать добычу чёрного золота с целью поддерживать его высокую стоимость.

"Королевство больше не подчиняется США и чувствует себя менее связанным соглашением "нефть в обмен на военную защиту от вторжений", заключённым в 1945 году. Но при этом та же Саудовская Аравия призывает к заключению договора о взаимопомощи", — пришли к выводу в Le Monde.

В завершение журналисты подчеркнули, что Эр-Рияд последовал примеру многих региональных держав и обратил внимание на Восток. Страна сделала выбор в пользу "противников" своего бывшего американского хозяина в лице России и Китая, сказано в статье.