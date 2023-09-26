Россиян предупредили о дефиците "Роллтона" вслед за пропажей "Доширака"

По данным телеграм-канала, раньше специи поставлялись из Европы, куда их завозили из североафриканских и прочих стран. Однако недавно в цепочке импорта возникли сбои, из-за чего компании теперь приходится искать новые пути — и уже как вариант рассматривается Китай. Сейчас этот вопрос обсуждается на верхних уровнях.

Между тем в конце августа стало известно о проблемах у главного конкурента компании — "Доширака": сообщалось, что из-за нехватки кадров и курса рубля товара на полках в магазинах станет сильно меньше. В ответ на это "Роллтон" похвастался тем, что, в отличие от конкурента, у них дела идут превосходно и в планах накормить всех — от Калининграда до Владивостока. Тем не менее бравада оказалась недолгой: теперь оптовики не могут закупить ни одну, ни другую лапшу быстрого приготовления.