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26 сентября, 06:59

Россиян предупредили о дефиците "Роллтона" вслед за пропажей "Доширака"

Mash: В России возник дефицит "Роллтона" в коробках из-за пакетиков с приправой

В России возник дефицит "Роллтона" в коробках из-за проблем с завозом пакетиков с приправой. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, раньше специи поставлялись из Европы, куда их завозили из североафриканских и прочих стран. Однако недавно в цепочке импорта возникли сбои, из-за чего компании теперь приходится искать новые пути — и уже как вариант рассматривается Китай. Сейчас этот вопрос обсуждается на верхних уровнях.

Между тем в конце августа стало известно о проблемах у главного конкурента компании — "Доширака": сообщалось, что из-за нехватки кадров и курса рубля товара на полках в магазинах станет сильно меньше. В ответ на это "Роллтон" похвастался тем, что, в отличие от конкурента, у них дела идут превосходно и в планах накормить всех — от Калининграда до Владивостока. Тем не менее бравада оказалась недолгой: теперь оптовики не могут закупить ни одну, ни другую лапшу быстрого приготовления.

Любителей "Доширака" предупредили о серьёзных проблемах при злоупотреблении лапшой

Любителей "Доширака" предупредили о серьёзных проблемах при злоупотреблении лапшой

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ТАСС / Евгений Разумный

Николь Вербер
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