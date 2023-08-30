Любителей "Доширака" предупредили о серьёзных проблемах при злоупотреблении лапшой

"Доширак" — это предварительно приготовленная, пропаренная и высушенная лапша. Длительное употребление этого продукта может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Подробнее об этом читателям Лайфа поведал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Говоря о составе лапши, эксперт отметил, что в муке содержатся зёрна, при переработке которых уменьшается количество клетчатки и витаминов. А в пакетиках с бульоном, овощами и мясом есть консервант E319. Злоупотребление им приводит к неврологическим повреждениям, повышению риска лимфомы и увеличению печени, а ещё может нарушиться зрение.

Есть в составе лапши и глутамат натрия, опасный для людей с повышенной чувствительностью к нему. Могут появиться головные боли, тошнота, высокое кровяное давление, мышечная слабость и гиперемия кожи. И хотя "дошик" низкокалорийный, в нём мало белка и клетчатки и много жира, углеводов, натрия и других микроэлементов.

"В Корее исследовали 6440 человек, регулярно употребляющих лапшу быстрого приготовления, и выяснили, что те, кто регулярно [её] ел, получали меньше белка, фосфора, кальция, железа, калия, ниацина и витаминов А и С по сравнению с теми, кто её не употреблял", — подчеркнул Умнов.

При регулярном употреблении такой лапши также повышается риск метаболического синдрома, абдоминального ожирения, гипертонии, сахарного диабета. К тому же "Доширак" лишь заполняет желудок, чувство насыщения пропадает уже через час. Польза от лапши будет в том случае, если заварить её без бульона и есть с отдельно приготовленным мясом и хорошими овощами.