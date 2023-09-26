Российский контейнеровоз подал сигнал о помощи в Чёрном море, буксир береговой охраны Турции направился в его сторону. Предварительная причина инцидента — сбой в работе двигателя. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.

"Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом России, запросил помощь в 02:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. Лайфа) в 35 милях от берега в связи с неполадкой в двигателе", — рассказал собеседник агентства.