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26 сентября, 07:15

Российский контейнеровоз подал сигнал о помощи в Чёрном море

Контейнеровоз России Ascalon сломался в Чёрном море и запросил помощь в Турции

Российский контейнеровоз подал сигнал о помощи в Чёрном море, буксир береговой охраны Турции направился в его сторону. Предварительная причина инцидента — сбой в работе двигателя. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции.

"Контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом России, запросил помощь в 02:30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. Лайфа) в 35 милях от берега в связи с неполадкой в двигателе", — рассказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что следовавший из России в Малайзию сухогруз столкнулся с контейнеровозом недалеко от Стамбула. Пострадавших в результате инцидента нет.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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