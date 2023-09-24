Второе судно с пшеницей с Украины зашло в Турцию после остановки зерновой сделки

Второе судно с украинской пшеницей зашло в порт Турции после прекращения действия зерновой сделки, пишет телеканал France24. Так, сухогруз Aroyat под флагом Палау перевозит 17,6 тысячи тонн продукции. Он вышел из Черноморска в пятницу и направляется в Египет.