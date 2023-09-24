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24 сентября, 13:44

Второе судно с пшеницей с Украины зашло в Турцию после остановки зерновой сделки

Второе судно с украинской пшеницей зашло в порт Турции после прекращения действия зерновой сделки, пишет телеканал France24. Так, сухогруз Aroyat под флагом Палау перевозит 17,6 тысячи тонн продукции. Он вышел из Черноморска в пятницу и направляется в Египет.

По данным сервиса Marine Traffic и Vessel Finder, 24 сентября в 06:00 по Москве судно находилось у южного выхода из Босфора.

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Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся черноморском коридоре, однако Киев всё равно намерен поставлять зерно морем. Как отмечал министр транспорта Незалежной Александр Кубраков, два судна готовились воспользоваться "альтернативным коридором", в том числе и Aroyat, экипаж которого состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Обложка ©

Getty Images / dia images / Cem Tekkesinoglu

Матвей Константинов
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