Второе судно с пшеницей с Украины зашло в Турцию после остановки зерновой сделки
Второе судно с украинской пшеницей зашло в порт Турции после прекращения действия зерновой сделки, пишет телеканал France24. Так, сухогруз Aroyat под флагом Палау перевозит 17,6 тысячи тонн продукции. Он вышел из Черноморска в пятницу и направляется в Египет.
По данным сервиса Marine Traffic и Vessel Finder, 24 сентября в 06:00 по Москве судно находилось у южного выхода из Босфора.
Напомним, действие зерновой сделки было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. Москва отозвала гарантии безопасности в использовавшемся черноморском коридоре, однако Киев всё равно намерен поставлять зерно морем. Как отмечал министр транспорта Незалежной Александр Кубраков, два судна готовились воспользоваться "альтернативным коридором", в том числе и Aroyat, экипаж которого состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
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