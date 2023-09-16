На Украине заявили о первом заходе судов через зерновой коридор Киева в Чёрном море
Кубраков: Первые два сухогруза вошли в порт Украины по альтернативному коридору
В порт Черноморск, что находится в Одесской области Украины, по так называемому альтернативному коридору, который создал Киев, вошли первые два судна. Об этом заявил министр транспорта Незалежной Александр Кубраков.
"Первые суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам", — написал он в соцсети Facebook*.
Речь идёт о балкерах Resilient Africa и Aroyat, на которые планируется загрузить около 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Оба сухогруза следуют под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины. По словам Кубракова, с 15 августа временным коридором для выхода из украинских портов воспользовались пять судов.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. Россия отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре, но украинская сторона заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна.
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