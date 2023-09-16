На Украине заявили о первом заходе судов через зерновой коридор Киева в Чёрном море

В порт Черноморск, что находится в Одесской области Украины, по так называемому альтернативному коридору, который создал Киев, вошли первые два судна. Об этом заявил министр транспорта Незалежной Александр Кубраков.

Речь идёт о балкерах Resilient Africa и Aroyat, на которые планируется загрузить около 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. Оба сухогруза следуют под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины. По словам Кубракова, с 15 августа временным коридором для выхода из украинских портов воспользовались пять судов.