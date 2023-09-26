Захарова: Россия решительно осуждает нападение на Посольство Кубы в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва возмущена нападением на Посольство Кубы в США, и потребовала найти всех виновных.

"Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооружённое нападение на Посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью", — говорится в официальном комментарии МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что произошедшее не должно оставаться безнаказанным, а также призвала найти и потребовать ответа от всех причастных. От Вашингтона российская сторона ожидает проведения скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств.