Захарова: Россия решительно осуждает нападение на Посольство Кубы в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва возмущена нападением на Посольство Кубы в США, и потребовала найти всех виновных.
"Решительно осуждаем произошедшее 24 сентября вооружённое нападение на Посольство Кубы в США, на территорию которого, как известно, были брошены две бутылки с горючей смесью", — говорится в официальном комментарии МИД РФ.
Захарова подчеркнула, что произошедшее не должно оставаться безнаказанным, а также призвала найти и потребовать ответа от всех причастных. От Вашингтона российская сторона ожидает проведения скорейшего и тщательного расследования всех обстоятельств.
"Это не первое преступление такого рода, совершённое против кубинской дипмиссии в Вашингтоне, что, к сожалению, происходит в условиях продолжающегося культивирования в США атмосферы угроз против правительства Острова свободы", — добавила дипломат.
Как уже рассказывал Лайф, первая атака на диппредставительство Кубы в США произошла ещё в 2020 году. Нападавший тогда открыл огонь из автомата по посольству. По мнению главы кубинского МИД, это произошло из-за чувства безнаказанности антикубинских групп в США, о чём Гавана не раз предупреждала Вашингтон. Вторая же атака произошла вечером 24 сентября этого года — неизвестный бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью.
ТАСС / Валерий Шарифулин