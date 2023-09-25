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25 сентября, 03:58

Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание Посольства Кубы в США

Посольство Кубы в США подверглось нападению. Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью, сообщил в соцсети X (бывший Twitter) глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.

Всё произошло вечером 24 сентября. Никто из дипсотрудников не пострадал. Задержан ли злоумышленник, Паррилья не уточнил.

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Дипломат также напомнил о первой атаке на диппредставительство страны в Штатах, которая произошла в 2020 году. Тогда мужчина открыл огонь из автомата по посольству. Это, уверен глава МИД, из-за чувства безнаказанности антикубинских групп в США, о чём Гавана не раз предупреждала Вашингтон.

Ранее Лайф рассказывал, что МИД РФ объявил двух сотрудников Посольства США персонами нон грата. Это произошло в середине сентября. Они "совершили действия, несовместимые с их статусом".

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X / Giraldo Martín Lazo

Артур Лапсаков
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