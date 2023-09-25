Неизвестный бросил коктейль Молотова в здание Посольства Кубы в США

Посольство Кубы в США подверглось нападению. Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью, сообщил в соцсети X (бывший Twitter) глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья.

Всё произошло вечером 24 сентября. Никто из дипсотрудников не пострадал. Задержан ли злоумышленник, Паррилья не уточнил.

Дипломат также напомнил о первой атаке на диппредставительство страны в Штатах, которая произошла в 2020 году. Тогда мужчина открыл огонь из автомата по посольству. Это, уверен глава МИД, из-за чувства безнаказанности антикубинских групп в США, о чём Гавана не раз предупреждала Вашингтон.