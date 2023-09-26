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Опубликовано 26 сентября 2023, 07:34

Пушилин: ВСУ стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении в зоне спецоперации фиксируется прибытие дополнительных сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Не менее трёх батальонов, это за последние несколько суток, прибыло дополнительных сил противника", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении
Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении

А ранее Пушилин рассказывал, что и на Южно-Донецком направлении заметны признаки перегруппировки Вооружённых сил Украины. Глава ДНР назвал данный участок фронта горячим.

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Getty Images / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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