Пушилин: ВСУ стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении в зоне спецоперации фиксируется прибытие дополнительных сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Не менее трёх батальонов, это за последние несколько суток, прибыло дополнительных сил противника", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
А ранее Пушилин рассказывал, что и на Южно-Донецком направлении заметны признаки перегруппировки Вооружённых сил Украины. Глава ДНР назвал данный участок фронта горячим.
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