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26 сентября, 07:34

Пушилин: ВСУ стягивают дополнительные силы на Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении в зоне спецоперации фиксируется прибытие дополнительных сил ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Не менее трёх батальонов, это за последние несколько суток, прибыло дополнительных сил противника", — сказал он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении

Пушилин сообщил о стабилизации ситуации в селе Работино на Запорожском направлении

А ранее Пушилин рассказывал, что и на Южно-Донецком направлении заметны признаки перегруппировки Вооружённых сил Украины. Глава ДНР назвал данный участок фронта горячим.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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