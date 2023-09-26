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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 07:54
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Беспилотник сбили над Таганрогом

SHOT: Неизвестный беспилотник сбит над Таганрогом Ростовской области

Беспилотник сбит над Таганрогом. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев. О пострадавших не сообщалось. Последствия на земле уточняются.

Неизвестный беспилотник сбит над Таганрогом. Видео © SHOT

Таганрог — город в Ростовской области на берегу Азовского моря. Кратчайшее расстояние от Таганрога до границы с Украиной по прямой составляет около 40 километров.

Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области
Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области

Напомним, что минувшей ночью ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево — примерно в 100 километрах от границы. Летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал.

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SHOT

Марина Калегина
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