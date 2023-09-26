Беспилотник сбили над Таганрогом

Беспилотник сбит над Таганрогом. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев. О пострадавших не сообщалось. Последствия на земле уточняются.

Неизвестный беспилотник сбит над Таганрогом. Видео © SHOT

Таганрог — город в Ростовской области на берегу Азовского моря. Кратчайшее расстояние от Таганрога до границы с Украиной по прямой составляет около 40 километров.