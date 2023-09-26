Беспилотник сбили над Таганрогом
SHOT: Неизвестный беспилотник сбит над Таганрогом Ростовской области
Беспилотник сбит над Таганрогом. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев. О пострадавших не сообщалось. Последствия на земле уточняются.
Неизвестный беспилотник сбит над Таганрогом. Видео © SHOT
Таганрог — город в Ростовской области на берегу Азовского моря. Кратчайшее расстояние от Таганрога до границы с Украиной по прямой составляет около 40 километров.
Напомним, что минувшей ночью ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево — примерно в 100 километрах от границы. Летательные аппараты были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал.