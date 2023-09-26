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26 сентября, 07:53

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 сентября около 09:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области

Опубликовано видео с моментом подавления трёх беспилотников в Курской области

А ранее в ночь на 26 сентября ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево — примерно в 100 километрах от границы. Дроны были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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