ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"26 сентября около 09:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве .

А ранее в ночь на 26 сентября ПВО предотвратила массовую атаку украинских беспилотников на Курскую область. Три БПЛА были замечены между посёлком Камыши и деревней Муравлево — примерно в 100 километрах от границы. Дроны были подавлены средствами РЭБ, никто не пострадал.