Семейный бизнес: Сибиряк с сыновьями открыли притон под вывеской массажного салона

В Красноярске полицейские накрыли "семейный бизнес" отца и двоих сыновей. Родственники занимались сутенёрством и держали настоящий бордель под вывеской массажного салона. Подозреваемых задержали оперативники Управления уголовного розыска краевой полиции при поддержке Росгвардии. Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация занятия проституцией" и "Вовлечение в занятие проституцией".

В Красноярске полиция уличила отца с сыновьями в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией. Видео © YouTube/ МВД Медиа

"Житель краевого центра 1965 года рождения вместе со своими сыновьями 1996 и 2002 года рождения инициировали занятие проституцией лицами, которые оказывали сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Для этого в сети Интернет они размещали объявление о наборе массажисток с целью дальнейшего их вовлечения в противоправную деятельность", — сообщили в полиции.