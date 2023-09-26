Российские подразделения улучшили позиции на северном фланге Артёмовска
Глава ДНР Пушилин: ВС РФ закрепились в районе Орехово-Василевки и Берховки
Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил во вторник, 26 сентября, глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live". По его словам, наши подразделения закрепились в районе населённых пунктов Орехово-Василевка и Берховка.
"По северному флангу у подразделений Вооружённых сил Российской Федерации есть улучшение позиций, теперь важно это удержать. Противник пытается ситуацию вернуть вспять", — отметил Пушилин.
Ранее Лайф уже рассказывал, что ВСУ начали концентрировать силы в подконтрольных Киеву населённых пунктах под Артёмовском. По данным российских разведчиков, основная ротация украинских военных происходит в двух населённых пунктах — Богдановке и Часовом Яру. Из этих пунктов противник получает боеприпасы на позиции у линии фронта.
ТАСС