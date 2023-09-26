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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 08:18
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Российские подразделения улучшили позиции на северном фланге Артёмовска

Глава ДНР Пушилин: ВС РФ закрепились в районе Орехово-Василевки и Берховки

Российские военные улучшили позиции на северном фланге Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщил во вторник, 26 сентября, глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьёв Live". По его словам, наши подразделения закрепились в районе населённых пунктов Орехово-Василевка и Берховка.

"По северному флангу у подразделений Вооружённых сил Российской Федерации есть улучшение позиций, теперь важно это удержать. Противник пытается ситуацию вернуть вспять", — отметил Пушилин.

Российский разведчик объяснил, почему наступление ВСУ на Артёмовск маловероятно
Российский разведчик объяснил, почему наступление ВСУ на Артёмовск маловероятно

Ранее Лайф уже рассказывал, что ВСУ начали концентрировать силы в подконтрольных Киеву населённых пунктах под Артёмовском. По данным российских разведчиков, основная ротация украинских военных происходит в двух населённых пунктах — Богдановке и Часовом Яру. Из этих пунктов противник получает боеприпасы на позиции у линии фронта.

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ТАСС

Марина Калегина
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