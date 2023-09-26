"Начинать нужно с себя": Психотерапевт рассказала, как создать атмосферу тепла в паре

Изменить характер второй половинки невозможно, но можно создать приятную атмосферу в паре, начав с себя. Об этом РИАМО заявила врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина.

"Пытаться изменить характер своей второй половинки — задача нереальная. Но если мы переформулируем вопрос: "Как создать в семье атмосферу тепла, любви и внимания?" — тогда он может быть решён, и начинать нужно не со второй половинки, а с себя", — рассказала эксперт.

Она пояснила, что если трепетно обращаться ко второй половинке, стараться повысить самооценку партнёра и дарить тепло, то и ваш спутник начнёт проявлять те же чувства, тем самым получится создать благоприятную атмосферу в паре.