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26 сентября, 09:21

"Начинать нужно с себя": Психотерапевт рассказала, как создать атмосферу тепла в паре

Психотерапевт Крашкина: Изменить характер партнёра — нереальная задача

Изменить характер второй половинки невозможно, но можно создать приятную атмосферу в паре, начав с себя. Об этом РИАМО заявила врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина.

"Пытаться изменить характер своей второй половинки — задача нереальная. Но если мы переформулируем вопрос: "Как создать в семье атмосферу тепла, любви и внимания?" — тогда он может быть решён, и начинать нужно не со второй половинки, а с себя", рассказала эксперт.

Она пояснила, что если трепетно обращаться ко второй половинке, стараться повысить самооценку партнёра и дарить тепло, то и ваш спутник начнёт проявлять те же чувства, тем самым получится создать благоприятную атмосферу в паре.

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Ранее психотерапевт Крашкина объяснила, почему смайлы в переписке вызывают такое раздражение.

Обложка ©

Unsplash / Nathan Dumlao

Александра Мышляева
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