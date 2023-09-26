Главарь ОПГ "29-й комплекс" Алик Большой получил ещё 25 лет за убийство, но сидеть ему недолго
Суд приговорил главу ОПГ "29-й комплекс" Саляхова к 25 годам за заказное убийство
Адыган Саляхов на зоне. Фото © prokazan.ru
Руководитель преступного сообщества "29-й комплекс" из Набережных Челнов Адыган Саляхов, которого знают как Алика Большого, получил 25 лет тюрьмы за организацию убийства другого криминального авторитета — Айдара Исрафилова. Об этом рассказали в Савёловском суде Москвы.
"По совокупности преступления, предусмотренного пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, и преступлений, за которые Саляхов А.А. осуждён приговором Верховного суда Республики Татарстан от 17.06.2006 года, путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно Саляхову А.А. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет в исправительной колонии строгого режима", — уточняется в заявлении.
Убийство Исрафилова совершено в 1999 году возле спорткомплекса ЦСКА в Москве. Саляхов выступил организатором расправы на почве неприязненных отношений к убитому. Свою вину он полностью признал и сотрудничал со следствием. Заказчиком преступления мог стать ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, дело которого ещё слушается.
Также в 2006 году был вынесен приговор Саляхову и 30 участникам его ОПГ за убийство ещё 21 человека. Сейчас глава преступного сообщества "29-й комплекс" уже отсидел 21 год и 8 месяцев, ему осталось до выхода на свободу около четырёх лет.
Ранее сообщалось, что осуждённый за убийство и изнасилование пермский актёр Александр Килин, известный по эпизодическим ролям официанта в сериале "Реальные пацаны" и ученика в фильме "Географ глобус пропил", отправился из колонии на СВО. С 2015 года он отбывал тюремный срок в исправительном учреждении Соликамска.