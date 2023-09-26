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26 сентября, 09:46

Команды со всей России поборются в финале игры "Зарница: Легенды будущего" под Нижним Новгородом

В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего"

<p>В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Обложка © Предоставлено Лайфу

В деревне Истомино Нижегородской области проходит финал Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница: Легенды будущего". На протяжении первых трёх дней команды со всей страны проходят обучение по безопасности, правилам и использованию лазертаг-оборудования.

  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу

В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу

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По словам руководителя департамента патриотической направленности "Движения первых" Дарьи Козыревой, сегодня "Зарница" трансформируется, подстраиваясь под современное поколение.

"Наша главная задача — сохранить систему правильных ценностей советского времени, но при этом внести в "Зарницу" новые трансформационные вещи: применение высокотехнологичного оборудования, новые и актуальные темы, сделать игру такой, чтобы в неё захотели играть ребята", — отметила она.

  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу

В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу

1 / 3

Процесс обучения участников зависит от их роли в отряде, которых в каждой команде по десять: инструктор, командир отряда, военный корреспондент, политический руководитель, связист, сапёр, штурмовик, оператор беспилотных летательных аппаратов, медик и топограф.

Как отметила Ирина Подабулкина из Псковской области, она ожидает, что игра будет весёлой, но в то же время и серьёзной. Участники углубляются в знания военно-патриотической тематики, а также получают новые навыки и умения. Девушка призналась, что ей хочется видеть победителями всех.

  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу

В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу

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В ходе финальной игры командам предстоит справиться с различными тактическими испытаниями: работать сообща, принимать решения в сложных ситуациях, пользоваться радиостанциями, уничтожать условную технику противника и даже управлять дронами.

Кстати, в игре принимают участие команды действительно со всей страны. Так, в деревню приехали представители Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Татарстан, Республики Бурятии, Республики Калмыкии, Москвы и Московской области, Хабаровского края, Белгородской области, Свердловской области, Кемеровской области, Тюменской области, Нижегородской области, Псковской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
  • В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу
    В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу

В Нижегородской области проходит финал игры "Зарница: Легенды будущего". Фото © Предоставлено Лайфу

1 / 3
Мединский рассказал школьникам о подвиге Зои Космодемьянской

Мединский рассказал школьникам о подвиге Зои Космодемьянской

Напомним, как отмечал председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров, новый формат "Зарницы" станет важным элементом единой системы воспитания деятельного патриотизма у молодого поколения. Участие принимают 240 ребят в возрасте от 14 до 16 лет.

Матвей Константинов
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