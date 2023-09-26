Команды со всей России поборются в финале игры "Зарница: Легенды будущего" под Нижним Новгородом

В деревне Истомино Нижегородской области проходит финал Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница: Легенды будущего". На протяжении первых трёх дней команды со всей страны проходят обучение по безопасности, правилам и использованию лазертаг-оборудования.







По словам руководителя департамента патриотической направленности "Движения первых" Дарьи Козыревой, сегодня "Зарница" трансформируется, подстраиваясь под современное поколение.

"Наша главная задача — сохранить систему правильных ценностей советского времени, но при этом внести в "Зарницу" новые трансформационные вещи: применение высокотехнологичного оборудования, новые и актуальные темы, сделать игру такой, чтобы в неё захотели играть ребята", — отметила она.







Процесс обучения участников зависит от их роли в отряде, которых в каждой команде по десять: инструктор, командир отряда, военный корреспондент, политический руководитель, связист, сапёр, штурмовик, оператор беспилотных летательных аппаратов, медик и топограф.

Как отметила Ирина Подабулкина из Псковской области, она ожидает, что игра будет весёлой, но в то же время и серьёзной. Участники углубляются в знания военно-патриотической тематики, а также получают новые навыки и умения. Девушка призналась, что ей хочется видеть победителями всех.







В ходе финальной игры командам предстоит справиться с различными тактическими испытаниями: работать сообща, принимать решения в сложных ситуациях, пользоваться радиостанциями, уничтожать условную технику противника и даже управлять дронами.

Кстати, в игре принимают участие команды действительно со всей страны. Так, в деревню приехали представители Донецкой Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Татарстан, Республики Бурятии, Республики Калмыкии, Москвы и Московской области, Хабаровского края, Белгородской области, Свердловской области, Кемеровской области, Тюменской области, Нижегородской области, Псковской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.





