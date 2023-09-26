Президента ФК "Тигрес" убили у стадиона после разгрома в матче с "Атлетико"

Глава футбольного клуба "Тигрес" из Колумбии Эдгар Паес был убит в Боготе после того, как его команда потерпела поражение в матче второй лиги против "Атлетико" со счётом 2:3. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте пресс-службы клуба.

"С глубокой печалью сообщаем об убийстве президента нашего коллектива Эдгара Паеса. Этот прискорбный инцидент произошёл, когда он возвращался домой после матча с "Атлетико", — сообщается в публикации.

Издание El Colombiano со ссылкой на данные полиции пишет, что Паес был ранен выстрелами в грудную клетку, шею и голову, когда проезжал на машине мимо стадиона "Метрополитано де Течо". Его доставили в больницу, но не смогли спасти. А ESPN уточняет, что в него стрелял один из двух мужчин, подъехавших на мотоцикле. В момент атаки Паес был с дочерью, она не ранена.

На пост руководителя клуба Паес пришёл в 2015 году. Под его началом "Тигрес" пробился в элитный дивизион в 2016-м, но через год вернулся во вторую лигу. В нынешнем году дела у клуба не так хороши: команда находится в числе аутсайдеров своего дивизиона.