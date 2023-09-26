Психотерапевт раскрыла, как фильмы могут погрузить в депрессию

Если вы решили расслабиться вечером под фильм, не спешите с выбором, ведь некоторые картины могут повышать тревожность и даже вгонять в депрессию. В каком случае это происходит, рассказала врач-психотерапевт АО "Медицина" Ирина Крашкина.

"Что касается жанров, которые стоит смотреть пореже, то тут подход сугубо индивидуальный. Есть личности уязвимые, чувствительные, поэтому для этих людей просмотр кинофильмов со сценами насилия, конечно, может привести к повышению их уровня тревожности, ухудшить сон", — рассказала Крашкина в беседе с РИАМО.

По её словам, здорового человека кино, конечно же, не может погрузить в депрессию, даже если на экране натуралистичные сцены, но если человек уже находится в состоянии морального истощения, то некоторые фильмы только ухудшат состояние. Совсем плохо, если человек увидит сцены, которые повторяют истории его жизни и демонстрируют ещё более плачевные последствия.

А вот фильмов, которые могут вывести из состояния стресса, к сожалению, не существует, говорит психотерапевт.

"Человек с трудом воспринимает что-то другое, кроме внутреннего диалога по поводу стрессовой ситуации. Поэтому человек не воспринимает и не вслушивается в тексты фильмов, не в прослушиваемую музыку", — заключила эксперт.