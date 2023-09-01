Какие психологические проблемы были у героев фильма "Любовь и голуби"

Культовый фильм "Любовь и голуби" Владимира Меньшова вышел почти 40 лет назад, но неизменно остаётся одним из любимых у многих россиян. У героев всё начинается как в сказке. Жили-были Василий Кузякин и его жена Надежда с детьми и обычным деревенским бытом. Однако такая простая и размеренная жизнь заканчивается, когда Василий, получив производственную травму, уезжает по путёвке в санаторий. Понятное дело, что героям фильма, посредственным, открытым и искренним людям, сложно разобраться в нюансах и полутонах человеческих отношений. Быт, работа, дети — всё это заполняет их жизнь полностью. Мы же с точностью можем сказать, что в деревенской семье случился кризис. Но какие психологические проблемы стоят за поведением главных героев? Давайте разбираться.

Василий Кузякин, что с тобой?

Какой психологический портрет можно составить Василию Кузякину. Фото © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru

Начинается фильм с того, что главный герой Василий тратит заначку из семейного бюджета на своё увлечение — голубей. Хобби — это хорошо, но с семьёй неплохо бы посоветоваться. Этот поступок выдаёт в нём незрелого, инфантильного человека. Отношения между женой и мужем напоминают концепцию Эрика Берна — критикующий родитель и ребёнок, где жена — недовольный взрослый, а муж — дитя. У Василия есть свои игрушки — голуби. Надюха ведёт себя требовательным образом во всём. Такое ощущение, что каждый из супругов создаёт поводы для конфликтов, чтобы в последующем помириться, испытать бурные эмоции. И так по кругу. В фильме показано это в комедийном ключе, но, если смотреть на реальную жизнь, такую коммуникацию выносить тяжело, особенно детям.

У главного героя проблемы с зависимостями. Он выпивает на пару с соседом, который ради очередной дозы халявной выпивки не брезгует шутить такими вещами, как смерть близких. Все мы помним знаменитую фразу "Инфаркт микарда… Вот такой рубец!". Образ Кузякина воплощает в себе архетип нежного обывателя, в душе у которого назревает невысказанная буря эмоций. Дальше Василий в Анапе на море встретил очень интересную женщину — Раису Захаровну. Красивую, непонятную для него, с совершенно другими представлениями о мире, о том, как должны люди выглядеть, общаться. Диковинку, по сути дела, встретил. Интеллигентная ещё такая. А он мужик простой, деревенский. Ну что тут интересного? Завязался человеческий бытовой разговор, и дальше случилось то, что очаровывает каждого, тем более женщину: она рассказывает, а он её слушает. Дальше алкоголь сыграл свою роль, и в итоге начинается совершенно непонятный курортный роман.

Главный герой фильма "Любовь и голуби" Василий Кузякин — инфантильный алкоголик, не устоявший перед диковинной женщиной. Фото © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru

Позже станет понятно, что они люди из разных миров, а пока Раиса начинает активное обольщение главного героя, видимо, боясь упустить "уходящий поезд". И жена ей в этом не помеха. Ведёт дама с Василием интеллектуальные разговоры об экстрасенсах и инопланетянах, рассказывает фантастические небылицы, что, кстати, свойственно психопатам. Почему главный герой фильма "Любовь и голуби" изменил? Так у него выбора не было! Первый раз на курорте, никто не запрещает пить, яркая статусная женщина рядом, да ещё и от голубей в восторге, в отличие от жены. В такой ситуации шансов устоять маловато. Почему он ушёл из семьи? "По пьянке закрутилось — не выбересся", — объясняет герой. И бросает жену, написав ей об этом в письме. Разумеется, под давлением Раисы, но не без своих соображений.

Василий и не заметил, как из обычного деревенского мужика, который и галстук-то себе завязать не может, превратился в ценный приз, объект конкурентной борьбы! Но он понимает, что с Раисой жить не сможет, а с женой удобней и привычней, вот и возвращается к ней, говоря любовнице, что та "с тоски на него бросилась". Почему он вернулся? Это самое интересное. Так требовал психологический сценарий. С какой радостью он получает оплеухи от "неземной" Раисы Захаровны! А домой идёт хоть и с виноватым видом, но в галстуке, подаренном любовницей. Видимо, "така любовь".

Надежда Кузякина — образ главной героини

Что с точки зрения психологии можно сказать про Надежду Кузякину. Фото © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru

Фильм ясно показывает: женщина без мужа — никто, и звать её никак. Для Надежды, у которой увели супруга, жизнь буквально закончилась. Она две недели лежит в кровати, готовясь умереть. И это преподносится как норма: женщина без мужчины "неполноценна", пропадёт, никому не нужна. Неудивительно, что и психологи, и современные девушки приходят от этого в ужас. Даже такая, казалось бы, продвинутая, умная и самодостаточная Раиса Захаровна, громко проповедующая свободу и заявляющая, что брак — это добровольное рабство, заполучив Василия, тает от счастья и готова даже научиться печь пироги, лишь бы его удержать. После того как любовница мужа рассказала об их отношениях, Надежда закатывает истерику с рукоприкладством. Надя начинает срываться на детях, доводит дочь до слёз, хотя дети не говорили, что их мать плохая, это она сама выдумала. Ещё Кузякина очень мстительная: "Сейчас его голубям бошки поотрубаю!" А детям говорит: "Узнаю, кто из вас с отцом видится, прокляну!"

Героиня фильма "Любовь и голуби" Надежда — простая деревенская женщина, которая видит смысл только в семье и муже, она крайне не самодостаточна и временами агрессивна. Фото © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru

После того как муж к ней вернулся, Кузякина начинает тайно встречаться с ним, на людях изображая ненависть, а сама в душе визжит от радости. Зачем два месяца продолжать этот детский сад, когда живёте в маленькой деревне, где все всё друг о друге знают? А главная героиня всё то "убью", то "люблю". Как она мастерски сыплет проклятиями в сторону незадачливого Василия. Но его это словно заводит. Да и её тоже. Вот и ребёночка четвёртого ждут. И только одно якобы волнует: нечем его кормить, ведь в начале фильма герою не хватает денег на покупку голубей, а что люди подумают. Но и это часть психологической игры. Влюблённые признаются, что только благодаря измене поняли, как они друг другу дороги.

Раиса Захаровна, зачем тебе Кузякин?

Психологический портрет Раисы Захаровны. Фото © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru

Василий Кузякин познакомился с Раисой Захаровной на отдыхе. Оба получили путёвки в санаторий от конторы, в которой работают. Раиса отличается от Надюхи только внешними параметрами — весом, лексиконом, навязанными вкусами: тащится от Жюля Массне, интересуется паранормальными явлениями. Это всё внешнее. По факту — всё та же Кузякина, которая хочет печь пироги и не прочь обругать своего кавалера. Раису выставляют злодейкой, но она таковой не является. Она негодяйка конкретно для Надежды. Если же мы посмотрим на ситуацию объективно, то Раиса — женщина одинокая, истосковавшаяся по вниманию и общению, скорее всего, тоже много работающая. И, соответственно, ей захотелось обычного женского — человеческого даже — счастья, нормальных отношений. Раиса Захаровна наивно полагала, что она огранит этот алмаз и вылепит из него бриллиант, решила даже по-человечески поговорить с супругой, письмо написала, приезжала. А представьте себе в быту такую ситуацию. Курортный роман, переросший в отношения. Решили жить вместе. Женщину терзает совесть, что увела мужа из семьи, она пытается как-то это разрешить, компенсировать, поговорить, может быть, договориться о том, чтобы домами общались, чтобы дети в гости приезжали. Приходит к его жене и пытается донести мысль, что не хотела зла, что вот так вот получилось, давайте эту ситуацию решать. А получает скандал и травму.

"Главная изменщица" фильма "Любовь и голуби" Раиса Захаровна — яркая, экстравагантная женщина, но одинокая и жаждущая простого семейного счастья, ради которого готова на всё. Фото © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru

Соответственно, какое отношение у неё осталось к Надежде? "Деревня деревней!" С разлучницей всё понятно даже Васе: "Ты ж на меня от тоски бросилась-то! Всё одна да одна". И не поспоришь. Очевидно, что Василий и Раиса Захаровна — совершенно разного поля ягоды. Он обыкновенный работяга, который в свободное время прячется от сварливой жены на голубятне. Она яркая, экстравагантная женщина, одержимая здоровым образом жизни и эзотерическими учениями. Да и роль свою эта красотка уже сыграла — повысила ценность Василия в глазах жены неимоверно. Нашла ли она себе спутника жизни? Давайте будем надеяться, что это произошло за кадром. И не простого Васю, а среди коллег-кадровиков — какого-нибудь отставника, бывшего начальника "первого отдела", очень довольного тем, что жена у него такая передовая и осведомлённая. Ведь оптимальный вариант для счастливых, гармоничных отношений — это найти себе ровню.

А что с сюжетом в фильме "Любовь и голуби"?

В чём смысл в любимом многими кино СССР? Фото © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru