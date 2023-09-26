Топоры vs пистолеты: В Уфе торговые войны привели к кровавому побоищу мигрантов с продавцами
Двадцать человек устроили массовую драку с топорами и пистолетами на базе в Уфе
В Уфе двадцать человек устроили массовую драку с топорами и пистолетами на оптовой базе, шестеро попали в больницу. Конфликт якобы вспыхнул из-за девушки, пишет SHOT.
Дело было накануне вечером на территории торговой базы на улице Садовой. Участники побоища били друг друга палками, топорами, стреляли из травматического оружия. Разнять дерущихся смогли только полицейские. У шестерых госпитализированных ушибы, переломы, огнестрельные ранения. Один из них сейчас в реанимации, у него "вдавленный перелом черепа и закрытая черепно-мозговая травма".
Эксперты обнаружили на месте происшествия девять гильз, шесть патронов, три топора, несколько балаклав и окровавленные палки. Участники побоища объяснили, что подрались из-за девушки. Однако следствие полагает, что мигранты сцепились с местными продавцами за выгодные торговые места на базе. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия, совершённое группой лиц".
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Ранее сообщалось, что мужчина скончался после драки в самолёте рейсом Санкт-Петербург – Минеральные Воды. Он сделал замечание двум другим пассажирам за неподобающее поведение в салоне и получил от одного из них удар по голове.
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