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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 10:29
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Шойгу: ВС РФ наращивают боевую мощь, несмотря на военную помощь Киеву от Запада

ВС России на фоне военных поставок Киеву со стороны Запада наращивают свою боевую мощь, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооружённых сил РФ, в том числе за счёт поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учётом опыта специальной военной операции", сказал он в ходе заседания коллегии Минобороны.

Глава оборонного ведомства отметил, что последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей.

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Также Сергей Шойгу сообщил, что ВС России расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении. Всё это, отметил он, благодаря профессионализму и мужеству личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад.

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ТАСС / Александр Полегенько

Матвей Константинов
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