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26 сентября, 10:33
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Некоторым госслужащим в России с 1 октября повысят зарплату

Зарплаты ряда госслужащих в РФ проиндексируют с 1 октября на 5,5%

Зарплаты некоторых категорий госслужащих вырастут с 1 октября: выплаты проиндексируют на 5,5%. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"В целях обеспечения социальных гарантий <…> постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В Госдуме рассказали, когда россиянам ждать увеличения пенсии

В Госдуме рассказали, когда россиянам ждать увеличения пенсии

А ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в рамках ежегодного перерасчёта для работающих пенсионеров с 1 августа пенсии увеличатся на сумму до трёх баллов (371,31 рубля).

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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