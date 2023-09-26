Некоторым госслужащим в России с 1 октября повысят зарплату

"В целях обеспечения социальных гарантий <…> постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

А ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что в рамках ежегодного перерасчёта для работающих пенсионеров с 1 августа пенсии увеличатся на сумму до трёх баллов (371,31 рубля).