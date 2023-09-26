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26 сентября, 10:58

Песков: ВС России уничтожают большинство украинских беспилотников

ВС России нейтрализуют большинство украинских беспилотников, атакующих территорию РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Мы видим, что эта практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается. Мы видим с вами также очень много новостей от наших военных о том, что подавляющее большинство этих беспилотников у них получается уничтожать, нейтрализовывать", сказал он.

Представитель Кремля отметил, что ВС РФ "принимают меры", чтобы минимизировать атаки со стороны Киева.

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Также Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что США скоро могут объявить о решении поставить Украине тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами. По его словам, наши ВС повышают свои технические навыки и возможности по мере наращивания поставок вооружений Киеву.

Обложка ©

Getty Images / Pacific Press / Lev Radin

Александр Юнашев
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