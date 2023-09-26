Песков: ВС России уничтожают большинство украинских беспилотников

"Мы видим, что эта практика нанесения ударов беспилотниками по объектам гражданской инфраструктуры продолжается. Мы видим с вами также очень много новостей от наших военных о том, что подавляющее большинство этих беспилотников у них получается уничтожать, нейтрализовывать", — сказал он.