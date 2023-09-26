Актёра Епифанцева настигла проверка из-за оскорбления России за мухоморы

Житель Москвы просит проверить актёра Владимира Епифанцева на предмет русофобских высказываний, заявление уже подано в полицию, идёт разбирательство. Об этом пишет SHOT.

Месяц назад артист в эфире радио оскорблял государственный строй и население России. Епифанцев, как указано в жалобе, также возмутился запрету собирать псилоцибиновые грибы, при том что сам актёр практикует мухомороедение. Артист тогда пожаловался, что в России много запретов на "всё хорошее".

Это не первая жалоба на Епифанцева. Всё тот же москвич ранее обвинил звезду кино в незаконном ношении полицейской формы. Артист записал ролик в образе стража порядка и сказал, что не считает себя россиянином. Однако призвать его к ответственности не удалось, так как выяснилось, что Епифанцев просто участвовал в съёмках фильма.