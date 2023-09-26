Путин согласился с предложением Комиссарова возродить Царскосельский лицей
Президенту России Владимиру Путину понравилась идея возродить легендарный Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге. Предложение озвучил на встрече с российским лидером во вторник ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
По его словам, возрождение этого учебного заведения позволило бы готовить молодёжь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать их в духе патриотизма и давать самое лучшее образование.
"Нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации", — отметил, обращаясь к Путину, Комиссаров.
Глава государства с этим предложением согласился, поинтересовавшись, на какой площадке будет действовать возрождённый лицей, поскольку исторические помещения на сегодняшний день отданы музею. Собеседник российского лидера пообещал подумать на этот счёт, рассмотрев разные варианты.
Напомним, что на днях Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии Технопарка профессионального образования в Калуге. Глава государства горячо поблагодарил сотрудников данного центра за то, что они выбрали именно это направление деятельности.