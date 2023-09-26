Путин согласился с предложением Комиссарова возродить Царскосельский лицей

Президенту России Владимиру Путину понравилась идея возродить легендарный Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге. Предложение озвучил на встрече с российским лидером во вторник ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

По его словам, возрождение этого учебного заведения позволило бы готовить молодёжь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать их в духе патриотизма и давать самое лучшее образование.

"Нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации", — отметил, обращаясь к Путину, Комиссаров.

Глава государства с этим предложением согласился, поинтересовавшись, на какой площадке будет действовать возрождённый лицей, поскольку исторические помещения на сегодняшний день отданы музею. Собеседник российского лидера пообещал подумать на этот счёт, рассмотрев разные варианты.