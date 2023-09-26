Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 12:24

Путин и Раиси обсудили по телефону полноформатное присоединение Ирана к БРИКС

Президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос полноформатного присоединения республики к БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

"Ибрахим Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого объединения с учётом председательства в нём России в 2024 году", — говорится в сообщении.

Расширение БРИКС связали с окончательными похоронами американского доллара

Расширение БРИКС связали с окончательными похоронами американского доллара

Лидеры также обсудили сложившуюся в последние дни ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин рассказал коллеге о деятельности российских миротворцев в регионе. Президенты также подчеркнули важность решения всех вопросов исключительно путём переговоров.

Кроме того, Путин и Раиси обсудили двустороннее сотрудничество России и Ирана, в очередной раз подтвердив настрой на укрепление торгово-экономических связей между странами.

Также сегодня российский президент поговорил по телефону с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. По словам второго, лидеры обсудили два крупных совместных проекта.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов, © ТАСС / Zuma

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Путин
  • Иран
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров