Путин и Раиси обсудили по телефону полноформатное присоединение Ирана к БРИКС

Президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос полноформатного присоединения республики к БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера.

"Ибрахим Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого объединения с учётом председательства в нём России в 2024 году", — говорится в сообщении.

Лидеры также обсудили сложившуюся в последние дни ситуацию в Нагорном Карабахе. Путин рассказал коллеге о деятельности российских миротворцев в регионе. Президенты также подчеркнули важность решения всех вопросов исключительно путём переговоров.