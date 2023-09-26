Петербурженка потратила 700 тысяч на ремонт квартиры в новостройке, но она оказалась чужой

Владелица квартиры в Майковом переулке в Санкт-Петербурге оказалась в незавидной ситуации, потратив 700 тысяч рублей на ремонт квартиры в новостройке, которая, как позже выяснилось, принадлежала не ей, а её соседке. Об этом сообщил канал "Mash на Мойке".

Купившая квартиру в ГК "Реновация" девушка сделала ремонт на 700 тысяч в жилье соседки из-за ошибки застройщика. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

История в которой оказалась купившая квартиру у ГК "Реновация" Виктория удивительна. Застройщик в течение двух лет не мог сдать дом, в связи с чем предложил собственникам жилья приступить к ремонту до официального вручения ключей. Девушка в этот момент проживала за границей, поэтому сама не месте не присутствовала, она узнала у "Реновации" номер своей квартиры и сообщила его своему дизайнеру и нанятым строителям. А их без вопросов пропустили в квартиру для проведения работ, даже не уточнив фамилию собственника.

Ошибка стала очевидна на финальном этапе отделки квартиры, когда в неё пришли настоящие хозяева, у которых на плитку и стены были совсем другие планы. Виктория смогла договориться с реальной собственницей квартиры о возмещении 185 тысяч из потраченных на сделанный в её жилье ремонт 700. Остаток обманутая введённая в заблуждение девушка намерена получить у застройщика, недобросовестное отношение которого и стало причиной всей ситуации.

Представителям ГК "Реновация" уже была прислана досудебная претензия, но они не пришли на встречу с Викторией. Более того, они считают, что не являются стороной конфликта и предлагают собственникам решить вопрос между собой.