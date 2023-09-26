Опытный садовод рассказала, как подготовить малину и смородину к зиме

В начале осени необходимо успеть подготовить дачу к наступлению заморозков. Садовод Ирина Ульянова рассказала "Тульской службе новостей", как правильно обрезать и укрыть смородину и малину к зиме, чтобы следующим летом они порадовали урожаем.

По словам специалиста, на смородине нужно удалить все слабые и больные побеги, а также отрезать ветви с налётом и опустившиеся к земле стебли. Необходимо собрать опавшие под куст листья и прорыхлить грунт, чтобы не мешать почве "дышать". Ну и, конечно же, удобрить растение.

"Для смородины используется сернокислый калий. Одну столовую ложку препарата нужно положить под каждый куст. Добавьте в грунт и суперфосфат — по две столовые ложки в каждую лунку. Если же минеральные удобрения вы использовать не любите, их можно заменить раствором древесной золы. После этого смородина порадует вас обильным урожаем", — рекомендовала Ирина Ульянова.

Малине также необходимо обрезать больные стебли и листья, при этом вырезать отплодоносившие побеги нужно строго только после начала холодов. Эксперт посоветовала пролить почву фитоспорином, алирином-Б или гамаиром и подкормить кустарники двумя столовыми ложками суперфосфата и сульфата калия, которые необходимо развести в 10 литрах воды. Также можно использовать калимагнезию или древесную золу.