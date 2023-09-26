Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 13:38

Врач допустила, что причина странной смерти мальчика в Подмосковье заключается вовсе не в ОРВИ

Терапевт Исаева усомнилась, что причиной смерти мальчика в Одинцове была ОРВИ

Температура тела 38 градусов Цельсия вряд ли стала причиной смерти 16-летнего подростка в подмосковном Одинцове, заявила в беседе с Лайфом врач-терапевт Камила Исаева. По её словам, факторов, приведших к трагедии, может быть много.

Наблюдался ли ребёнок в больнице, не занимались ли самолечением, боясь ходить лишний раз в больницу, чтобы не подхватить вирусы? Не болел ли ребёнок долгое время вирусной инфекцией, не подключилась ли бактериальная [инфекция]?

Камила Исаева

Врач-терапевт

<p>Наблюдался ли ребёнок в больнице, не занимались ли самолечением, боясь ходить лишний раз в больницу, чтобы не подхватить вирусы? Не болел ли ребёнок долгое время вирусной инфекцией, не подключилась ли бактериальная [инфекция]?</p>
<p>Наблюдался ли ребёнок в больнице, не занимались ли самолечением, боясь ходить лишний раз в больницу, чтобы не подхватить вирусы? Не болел ли ребёнок долгое время вирусной инфекцией, не подключилась ли бактериальная [инфекция]?</p>

Кроме того, важно обратить внимание на образ жизни мальчика, уровень его социализации, "стерильность" условий. По словам Исаевой, изоляция ребёнка от общества и других детей вполне может привести к ослаблению иммунитета.

Также, считает врач, к смерти могли привести сердечно-сосудистые проблемы, в том числе реакция на жаропонижающие препараты. Однако точную причину, указала она, установит патологоанатом.

Россиянка попала в больницу с давлением, а умерла там от ковида с ожогом и без ноги

Россиянка попала в больницу с давлением, а умерла там от ковида с ожогом и без ноги

Напомним, в подмосковном Одинцове умер 16-летний мальчик, заболевший ОРВИ. Температура его тела резко поднялась до 38 градусов и ребёнок начал бредить, после чего скончался.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Дети
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров