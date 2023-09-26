Врач допустила, что причина странной смерти мальчика в Подмосковье заключается вовсе не в ОРВИ
Терапевт Исаева усомнилась, что причиной смерти мальчика в Одинцове была ОРВИ
Температура тела 38 градусов Цельсия вряд ли стала причиной смерти 16-летнего подростка в подмосковном Одинцове, заявила в беседе с Лайфом врач-терапевт Камила Исаева. По её словам, факторов, приведших к трагедии, может быть много.
Наблюдался ли ребёнок в больнице, не занимались ли самолечением, боясь ходить лишний раз в больницу, чтобы не подхватить вирусы? Не болел ли ребёнок долгое время вирусной инфекцией, не подключилась ли бактериальная [инфекция]?
Кроме того, важно обратить внимание на образ жизни мальчика, уровень его социализации, "стерильность" условий. По словам Исаевой, изоляция ребёнка от общества и других детей вполне может привести к ослаблению иммунитета.
Также, считает врач, к смерти могли привести сердечно-сосудистые проблемы, в том числе реакция на жаропонижающие препараты. Однако точную причину, указала она, установит патологоанатом.
Напомним, в подмосковном Одинцове умер 16-летний мальчик, заболевший ОРВИ. Температура его тела резко поднялась до 38 градусов и ребёнок начал бредить, после чего скончался.
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