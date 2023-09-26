Психологи: Российские дети смотрят аниме, потому что "европейцам не хватает тайны"

В последнее время одни из самых популярных развлечений у подростков — аниме и комиксы. Многие родители переживают, не навредит ли это увлечение психике детей. Психолог Алексей Рощин рассказал телеканалу "360", что об этом явлении писал ещё в начале XX века основоположник аналитической психологии Карл Юнг — ученик Зигмунда Фрейда.

"Он [Карл Юнг] рассказывал, откуда корни этого стремления. Дело в том, что европейцам не хватает тайны. Христианские таинства и европейская религия кажутся людям давно привычными и надоевшими — они тянутся к новому и необычному", — говорит Рощин.

По мнению эксперта, подростки ищут погружения в другие миры, чтобы отделиться от скучного мира взрослых, а комиксы им в этом помогают.

"Сейчас очередная волна. Всякого рода манги и азиатские необычные для российского уха и глаза формы привлекают молодёжь, которая во все времена искала что-то новое и пыталась отличаться от надоевших предков", — сказал Рощин.

Врач-психотерапевт Лариса Никитина заявила, что в интересе к азиатскому искусству нет ничего плохого. Дети ищут новые красочные эмоции. Не стоит переживать, если ваш ребёнок смотрит аниме, так как там содержится множество поучительных историй. Дети могут ориентироваться на положительных героев, добавила специалист. Но родителям необходимо обращать внимание на возрастной ценз, потому что некоторые комиксы и мультфильмы выпускаются только для взрослых. И если ребёнок днями напролёт занят чтением графических романов или просмотром аниме, то, по мнению психолога, это может говорить о зависимости.