Денис Майданов объявил новый сбор в рамках проекта "Всё для победы"

Заслуженный артист России, член центрального штаба Народного фронта Денис Майданов объявил новый сбор для бойцов на передовой. Деньги пойдут на закупку средств связи и радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, квадрокоптеров, рейдовых рюкзаков, наколенников и налокотников, генераторов и аккумуляторов, тепловизионных прицелов и автомобилей повышенной проходимости. Всё это по итогам сбора Народный фронт закупит и передаст военнослужащим.

Денис Майданов открыл сбор для мотострелковых батальонов и подразделений дивизии ВДВ. Видео предоставлено Лайфу Народным фронтом

"Я заранее благодарю тех, кто проявит неравнодушие, откликнется на наш призыв и поддержит защитников Отечества не только словом, но и делом. Мы много говорим о патриотизме. Лучшим и важным его проявлением будет ваш личный вклад в этот сбор. В этом и есть сплочение внешнего и внутреннего фронта нашей страны. Большие победы достигаются только вместе", — прокомментировал музыкант и куратор сбора Денис Майданов.



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