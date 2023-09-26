Тобольский детсад, где умерла 2-летняя девочка, выплатит родителям 4,5 млн руб.
Детский сад в Тобольске Тюменской области, на территории которого в сентябре 2022 года нашли тело двухлетней девочки, выплатит родителям компенсацию в размере четырёх с половиной миллионов рублей. Соответствующее решение принял суд, пишет Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
"Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственников на общую сумму четыре с половиной миллиона рублей", — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что смерть ребёнка стала невосполнимой утратой для её близких родственников, из-за чего они и предъявили требования к образовательной организации компенсировать нравственные страдания.
Напомним, 19 сентября 2022 года стало известно, что воспитатели одного из детских садов Тобольска нашли в игровом домике тело двухлетней девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Позднее воспитательница получила год ограничения свободы, она также была лишена права работать с детьми в течение двух лет.
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