Тобольский детсад, где умерла 2-летняя девочка, выплатит родителям 4,5 млн руб.

Детский сад в Тобольске Тюменской области, на территории которого в сентябре 2022 года нашли тело двухлетней девочки, выплатит родителям компенсацию в размере четырёх с половиной миллионов рублей. Соответствующее решение принял суд, пишет Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

"Суд удовлетворил требования истцов частично и взыскал компенсацию морального вреда в пользу родственников на общую сумму четыре с половиной миллиона рублей", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что смерть ребёнка стала невосполнимой утратой для её близких родственников, из-за чего они и предъявили требования к образовательной организации компенсировать нравственные страдания.