В СПЧ призвали не отказываться от всего западного

Каждая страна ищет свой путь развития, однако это не значит, что нужно отвергать всё западное, заявил председатель Совета по правам человека при Президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Каждая страна, если она обладает потенциалом, ищет свой путь развития. Это не означает, что надо отвергать всё, что предложено на Западе, но свой путь развития всегда будет более эффективным, более полезным для народа", — сказал он в ходе выступления, посвящённого обсуждению темы "Независимый путь развития как фактор гордости и сопричастности россиян".

Фадеев упомянул о "туземном либерализме", привнесённом в нашу страну извне. По его словам, эта идеология предполагает зависимость от Запада и наличие только одной правильной линии развития — ориентированной на него. Однако мир, подчеркнул политик, многообразен. В противовес этому в нашей стране сейчас ищут новую идеологию — и "президент не устаёт произносить слово "суверенитет".

Фадеев отметил, что многие не понимают значения этого слова, которое заключается в свободе от внешнего угнетения и влияния и не более. Однако некоторые считают, что свободу как раз необходимо подавлять.

"Нет. Свобода от внешнего угнетения — непременное первое условие самостоятельного развития. По остальным пунктам идёт обсуждение — и молодёжь для этого обсуждения очень важна. У молодёжи свежие мозги", — добавил он.