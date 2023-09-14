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14 сентября, 11:09

В СПЧ потребовали проверить призыв трансгендера из ВСУ к убийству пророссийских журналистов

Глава СПЧ Фадеев призвал СК и ФСБ обратить внимание на угрозы спикера ВСУ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет и Федеральную службу безопасности с просьбой обратить внимание на призыв трансгендера-спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло убивать пророссийских журналистов.

"Оставим в стороне внешний вид и манеры этой полудевушки. Если украинские власти считают, что именно так должно выглядеть лицо украинской армии, то, как говорится, Бог им судья. Меня в данном случае беспокоит факт озвученной в СМИ угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", — приводит его слова пресс-служба СПЧ.

Фадеев отметил, что при проверке СК, без сомнения, увидит признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, а также признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК РФ). Поэтому, по его словам, органы государственной безопасности должны обратить на это внимание. Также Фадеев добавил, что направит соответствующие обращения руководству СК России и ФСБ России.

"Русские — не люди": Трансгендер – спикер ВСУ выступил с заявлением в стиле Третьего рейха

"Русские — не люди": Трансгендер – спикер ВСУ выступил с заявлением в стиле Третьего рейха

Как уже рассказывал Лайф, трансгендер-спикер ВСУ опубликовал заявление с призывом убивать пророссийских журналистов "на следующей неделе". Угрозы украинской стороны тут же вызвали шквал возмущений: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала распространить слова спикера ВСУ в международных и неправительственных организациях, а сенатор Владимир Джабаров призвал судить его в России.

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Twitter / SarahAshtonLV

Николь Вербер
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