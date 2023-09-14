В СПЧ потребовали проверить призыв трансгендера из ВСУ к убийству пророссийских журналистов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет и Федеральную службу безопасности с просьбой обратить внимание на призыв трансгендера-спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло убивать пророссийских журналистов.

"Оставим в стороне внешний вид и манеры этой полудевушки. Если украинские власти считают, что именно так должно выглядеть лицо украинской армии, то, как говорится, Бог им судья. Меня в данном случае беспокоит факт озвученной в СМИ угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", — приводит его слова пресс-служба СПЧ.

Фадеев отметил, что при проверке СК, без сомнения, увидит признаки преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, а также признаки приготовления к теракту (ст. 205 УК РФ). Поэтому, по его словам, органы государственной безопасности должны обратить на это внимание. Также Фадеев добавил, что направит соответствующие обращения руководству СК России и ФСБ России.