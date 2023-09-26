Боец Top Dog попался полиции сразу после покупки наркотиков у барыги в Москве
Боец Top Dog Иван Галич задержан с 13 граммами марихуаны в Москве, он в СИЗО
Боец Top Dog Иван Галич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ivan_criminal22
Бойца Top Dog Ивана Галича Галичева арестовали из-за хранения наркотиков. Как стало известно SHOT, спортсмен попался сотрудникам правоохранительных органов с 13 граммами запрещёнки в Москве 26 июля.
23-летний участник соревнований по рукопашному бою купил наркотики у незнакомца поздно ночью и с незаконным грузом отправился отдыхать на Старый Арбат. Боец привлёк внимание полиции странным поведением. Его задержали и нашли пакетик с веществом, которое отправили на экспертизу.
Оказалось, что в порошке весом 13 граммов есть марихуана. На Галичева завели уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Спортсмен арестован, ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
Это уже второй скандал с участием бойца поединков Top Dog в Москве. Неделей ранее полиция задержала боксёра Игоря Имелю Ионова за массовую драку, которую он развязал из-за девушки в караоке-клубе.