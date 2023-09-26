Боец Top Dog попался полиции сразу после покупки наркотиков у барыги в Москве

Бойца Top Dog Ивана Галича Галичева арестовали из-за хранения наркотиков. Как стало известно SHOT, спортсмен попался сотрудникам правоохранительных органов с 13 граммами запрещёнки в Москве 26 июля.

23-летний участник соревнований по рукопашному бою купил наркотики у незнакомца поздно ночью и с незаконным грузом отправился отдыхать на Старый Арбат. Боец привлёк внимание полиции странным поведением. Его задержали и нашли пакетик с веществом, которое отправили на экспертизу.

Оказалось, что в порошке весом 13 граммов есть марихуана. На Галичева завели уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Спортсмен арестован, ему может грозить до 15 лет тюрьмы.