Психолог объяснила, как распознать у мужчины комплексы Отелло и Дон Жуана

При первом знакомстве с мужчиной невозможно определить, насколько долгими будут отношения. А психолог-сексолог Ольга Парамонова думает наоборот. Она рассказала aif.ru, как в новом ухажёре распознать патологического Отелло, Вертера, Казанову или Дон Жуана, чем характеризуются данные комплексы и откуда берутся.

Для комплекса Отелло характерна патологическая ревность. По словам психолога, если в начале отношений небольшая ревность может приносить удовольствие, то, когда возлюбленный превращается в детектива, которой следит за каждым шагом, отношения быстро пойдут на дно.

"Человека с комплексом Отелло можно охарактеризовать как неуверенного в себе, с низкой самооценкой. Эти ощущения сформировались в детстве, когда мальчик или юноша пережил сильный негативный опыт в виде предательства, отвержения или неожиданного расставания без объяснения", — рассказала психолог.

У мужчин с комплексом Дон Жуана единственная цель — секс на одну ночь. Для таких людей очень важен эффект новизны. Они не готовы дарить любовь на протяжении длительного времени.

"Свою нестабильную низкую самооценку он пытается повысить с помощью секса с каждой новой женщиной. Это как игра на очки, где женщина становится трофеем, который прибавляет плюс один к его ценности", — рассказала специалист.

По оценке психолога, такое поведение было заложено в детстве гиперопекающей матерью, рядом с которой мальчик не мог найти себя. И чтобы не наступать на те же грабли, став взрослым, он избегает женщин. Иногда девушки пытаются выстроить отношения с такими мужчинами, но подсознательно заменяют ему мать. Такой роман не приведёт ни к чему хорошему, заявила Парамонова.

Мужчина с комплексом Казановы стремится многое дать, чтобы получить признание от женщины. Такой возлюбленный будет дарить подарки и ощущение праздника, но долго в отношениях не задержится.

Для мужчин с комплексом Вертера характерна платоническая любовь к женщине, как к маме. В них много заботы, и они готовы к длительным отношениям, но женщины обычно устают от их излишней скромности.

"Если заглянуть в детство этих мужчин, то можно увидеть правильную асексуальную маму, которая позволяла себе быть только мамой своих детей. Она не красила губы красной помадой, не флиртовала со своим мужем, не ходила на свидания или на работу. Ребёнок вряд ли мог осознанно подумать о том, что у его мамы сначала должен был случиться секс, вследствие которого родился он", — рассказала Парамонова.