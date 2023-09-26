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26 сентября, 15:35

Океанолог оценил устрашающий прогноз об исчезновении Гольфстрима

Океанолог Шевченко назвал вбросом прогнозы о коллапсе Гольфстрима

Ждать изменений или полной остановки циркуляции Гольфстрима в Атлантическом океане не стоит, а утверждения об обратном являются вымыслом. Так врио директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко прокомментировал июньскую статью газеты Guardian о риске исчезновения океанского течения из-за глобального потепления уже в 2025 году, что станет причиной катастрофических последствий.

"Мы считаем эту статью таким информационным вбросом. Это часто бывает, когда заинтересованные в каких-то больших экономических проектах люди через учёных, журналистов делают такой вброс… Мы в это не верим", пояснил он на пресс-конференции.

Учёный также сослался на исследования члена-корреспондента РАН Алексея Сокова, который изучил предполагаемые изменения скорости Гольфстрима за более чем 20-летний период и пришёл к выводу, что ничего подобного в действительности нет.

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Ранее сообщалось, что учёные встревожены прекращением циркуляции Мирового океана. По их расчётам, всё стремительно идёт к полной остановке движения океанских вод, которое обеспечивает планете теплообмен и привычный климат. Речь идёт и о Гольфстриме.

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Belta.by

Татьяна Миссуми
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