Чемпион мира по футболу Роналдо женился на 33-летней модели

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо сыграл свадьбу с 33-летней бразильской моделью Селиной Локс на испанской Ибице. Пара обручилась несколько лет назад.

Роналдо и Селина Локс. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / celinalocks

"Сегодня мы собираем наши семьи, чтобы отметить церемонию, и начинаем неделю праздников", — написала невеста в соцсети.

На церемонии присутствовало около 400 гостей. Невеста была в облегающем платье Jacquemus цвета слоновой кости с аппликациями, жених — в льняном костюме. Возлюбленные обвенчались, для этого 47-летний спортсмен даже принял крещение. Гости осыпали молодожёнов лепестками и пожелали им долгой совместной жизни. Для Роналдо это третий брак — и у него уже есть четверо детей.