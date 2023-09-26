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26 сентября, 15:50

Чемпион мира по футболу Роналдо женился на 33-летней модели

<p>Роналдо и Селина Локс. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / celinalocks</p>

Роналдо и Селина Локс. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / celinalocks

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо сыграл свадьбу с 33-летней бразильской моделью Селиной Локс на испанской Ибице. Пара обручилась несколько лет назад.

Роналдо и Селина Локс. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / celinalocks

"Сегодня мы собираем наши семьи, чтобы отметить церемонию, и начинаем неделю праздников", написала невеста в соцсети.

На церемонии присутствовало около 400 гостей. Невеста была в облегающем платье Jacquemus цвета слоновой кости с аппликациями, жених — в льняном костюме. Возлюбленные обвенчались, для этого 47-летний спортсмен даже принял крещение. Гости осыпали молодожёнов лепестками и пожелали им долгой совместной жизни. Для Роналдо это третий брак — и у него уже есть четверо детей.

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Татьяна Миссуми
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