Суд отклонил жалобу на 19-летний приговор Навальному
19-летний приговор оппозиционеру и блогеру Алексею Навальному по делу об экстремизме признан законным. Такое решение вынес во вторник, 26 сентября, Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Сам Навальный участвовал в слушании по видеосвязи из колонии под Владимиром — с июня 2022 года он содержится в ИК-6 строгого режима в посёлке Мелехово.
"Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в вердикте судебной коллегии.
Таким образом, приговор Навальному вступил в законную силу. Его ждёт перевод в колонию с особым режимом, где у него будет меньше свиданий с родственниками, он будет реже получать посылки и бандероли. Защита подсудимого сообщила, что намерена обжаловать решение.
Напомним, что 4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.
ТАСС / AP / Vladimir Kondrashov