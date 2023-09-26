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26 сентября, 15:42

Суд отклонил жалобу на 19-летний приговор Навальному

19-летний приговор оппозиционеру и блогеру Алексею Навальному по делу об экстремизме признан законным. Такое решение вынес во вторник, 26 сентября, Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Сам Навальный участвовал в слушании по видеосвязи из колонии под Владимиром — с июня 2022 года он содержится в ИК-6 строгого режима в посёлке Мелехово.

"Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в вердикте судебной коллегии.

Таким образом, приговор Навальному вступил в законную силу. Его ждёт перевод в колонию с особым режимом, где у него будет меньше свиданий с родственниками, он будет реже получать посылки и бандероли. Защита подсудимого сообщила, что намерена обжаловать решение.

Телеграм-каналы Навального и его соратников призвали заблокировать за экстремизм

Телеграм-каналы Навального и его соратников призвали заблокировать за экстремизм

Напомним, что 4 августа Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.

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ТАСС / AP / Vladimir Kondrashov

Алексей Берковиц
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