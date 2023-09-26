Россиянку задержали за убийство 30-летней давности из-за нарушившей ПДД подруги

В Саратовской области полиция задержала женщину, которая подозревается в убийстве мужчины, совершённом ещё в 1993 году. Об этом рассказали в региональном управлении СК РФ.

В Балаково Саратовской области задержана женщина за убийство в 1993 году. Фото © t.me / СУ СК по Саратовской области

"Следователем следственного отдела по городу Балаково задержана 63-летняя женщина, подозреваемая в убийстве, совершенном в 1993 году", — уточнили в ведомстве.

27 апреля 1993 года женщина отдыхала с подругой в ночном заведении в Балаково. Там они познакомились с мужчиной, который пригласил их к себе домой, чтобы продолжить вечеринку. Приятельницы согласились. В квартире компания продолжила выпивать, после чего подозреваемая согласилась уединиться с мужчиной в соседней комнате.

По мнению следствия, у парочки возник конфликт и вспылив женщина избила ухажёра по голове и шее. Подруги тут же ушли из квартиры, оставив мужчину в бессознательном состоянии. Утром его тело нашёл знакомый и обратился в полицию. Однако по горячим следам преступление не было раскрыто.

Только сейчас дело удалось распутать. Подруга подозреваемой нарушила ПДД, и тут её отпечатки пальцев совпали с обнаруженными на месте преступления в 1993 году. Через женщину получилось выйти и на саму преступницу. На допросе она созналась в убийстве.