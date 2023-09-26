Экс-советник Кучмы назвал условие капитуляции Украины

Украинская армия сдастся, как только США перестанут поставлять оружие, поддерживать и финансировать Киев. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

"Если только прекращается финансирование <…> ВСУ со стороны США, то, соответственно, <…> Украина должна будет идти на подписание капитуляции, потому что воевать будет нечем", — отметил он.

По его убеждению, капитуляция ВСУ становится всё более реальным вариантом развития событий, тем более что в Вашингтоне до сих пор не утвердили новый пакет помощи Украине. Соскин уверен, что уже сейчас ситуация становится трагической для киевского режима, а Владимиру Зеленскому придётся задуматься над непростыми решениями и, возможно, об отмене военного положения.