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Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 16:22
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Экс-советник Кучмы назвал условие капитуляции Украины

Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Украину ждёт капитуляция без помощи США

Украинская армия сдастся, как только США перестанут поставлять оружие, поддерживать и финансировать Киев. Об этом сказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

"Если только прекращается финансирование <…> ВСУ со стороны США, то, соответственно, <…> Украина должна будет идти на подписание капитуляции, потому что воевать будет нечем", — отметил он.

По его убеждению, капитуляция ВСУ становится всё более реальным вариантом развития событий, тем более что в Вашингтоне до сих пор не утвердили новый пакет помощи Украине. Соскин уверен, что уже сейчас ситуация становится трагической для киевского режима, а Владимиру Зеленскому придётся задуматься над непростыми решениями и, возможно, об отмене военного положения.

В США заговорили о неизбежной капитуляции Украины
В США заговорили о неизбежной капитуляции Украины

Ранее аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что для заключения мирного соглашения с Россией Украине нужно отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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Getty Images / Sean Gallup

Татьяна Миссуми
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